Iran Khamenei commemora Nasrallah | Ogni attacco a Israele è servizio a umanità

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’ayatollah Alialla grande moschea di Teheran ha guidato la preghiera del venerdì,ndo il leader di Hazbollah, Hassan, ucciso in un raid daa Beirut. “E una grande perdita ma la resistenza prosegue”, le parole del leader della repubblica islamica.” La brillante operazione delle nostre forze armate è stata una mossa del tutto legale e legittima”, ha detto parlando dell’iano di martedì contro: “E’ stata la punizione minima per l’usurpatore del regime sionista, se necessario, in futuro, colpiremo di nuovo”, ha aggiunto, definendo poi “legittimo” l’di Hamas allo stato ebraico del 7 ottobre. “Il nemico dell’è il nemico della Palestina, del Libano, dell’Iraq, dell’Egitto, della Siria e dello Yemen”, ha spiegato, secondo il quale “è unall’”.