In 4K 40 anni dopo torna in sala ‘C’era una volta in America’

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A pochi giorni dall`annuncio del ritorno al cinema di Shining di Stanley Kubrick, Lucky Red ha comunicato anche il ritorno sul grande schermo di un altro grande capolavoro del passato: "C`era unain America", gangster movie di Sergio Leone. A quarant`dal suo debutto, il filmnelle sale (con Lucky Red in collaborazione con Leone Film Group) per la primain 4K, nella versione del 2012, che include le scene precedentemente tagliate.Sarà disponibile sia in versione originale con i sottotitoli che nella versione con il doppiaggio originale, solo il 28, 29 e 30 ottobre. Il primo giugno 1984 "Once Upon a Time in America", ultimo film di Sergio Leone, arrivava nei cinema statunitensi.