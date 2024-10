Il Viaccia di Giugni ha fame di rilancio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Fiesole Calcio 31 FIESOLE CALCIO: Mariotti, Lombardi, Labardi, Martini, Meini, Melosi, Rachidi, Olivieri, Gigli, De Simone, Sammartino. A disposizione Raveggi, Zeoli, Barzini, Gianassi, Ignesti, Liberati, Failli, Forconi, Graziani. All. Selvaggio: Cecconi, Nocentini, Querci, Sforzi, Maiolino, Torcasso, Michelozzi, Bartolozzi, Bellucci, Baldi, Varago. A disposizione Biancalani, Melani, Ferroni, Bashkimi, Servillo, Caca F., Villani, Vannucci. All.Arbitro: Iglio di Pistoia. Reti: 23’ Lombardi, 40’ Bellucci, 60’ Olivieri, 94’ Liberati. Ilè già fuori dalla coppa Italia di Promozione. Decisiva, per la formazione pratese, la sconfitta per 3-1 incassata nell’ultima sfida del primo turno sul campo del Fiesole, che invece prosegue nella competizione. Partita equilibrata nella prima frazione.