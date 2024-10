Il palazzetto inagibile? Non c’è alcun atto scritto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La vicendadello sport si sta trasformando nel "tormentone" autunnale di Ravarino. Il confronto dell’altra sera in Teatro tra amministrazione comunale e realtà sportive locali non ha tacitato le polemiche che si rincorrono dall’estate, anzi ha femergere una situazione che richiede uno sforzo, anche ad altri livelli, per dare alla popolazione la certezza di un impianto in sicurezza dal punto di vista sismico, nonché adeguato ai tempi e al movimento sportivo ravarinese e non solo. "Noi – replica alla sindaca Maurizia Rebecchi il presidente del Circolo Arci Uisp Ravarino Aps Asd, Luciano Salvi - siamo gestori (da moltissimi anni) degli impianti sportivi di proprietà comunale (hanno in affidamento anche palestra elementari e campi esterni di calcetto, pallavolo e tennis ndr).