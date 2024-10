Il dolore dei genitori | Giustizia non vendetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il corpo di Leonardo Gozzi rimarrà ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che probabilmente nella prossime ore affiderà l’incarico dell’autopsia al medico legale. La salma del 16enne di Castelfiorentino si trova ancora all’istituto di medicina legale di Careggi. Per questo i funerali con ogni probabilità si terranno all’inizio della prossima settimana. Se la famiglia confermerà questa volontà, le esequie si svolgeranno alla Propositura di San Tommaso Apostolo a Certaldo, dopo una veglia alla Misericordia del paese per poter dare al giovane l’ultimo saluto. "Ci saranno tante sue foto, non mancheranno i palloncini bianchi e i messaggi di amore da parte nostra - dicono gli amici che si stanno mobilitando proprio in queste ore per i dettagli del funerale - Leggeremo una lettera".