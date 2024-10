Guardia giurata si spara davanti alla sede dell’Inps | presenti sotto shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una tragedia ha sconvolto Lucca nella giornata di ieri, quando unadi 59 anni si è tolta la vitandosi con l’arma di ordinanza, dove prestava servizio. Il drammatico gesto è avvenuto in pieno giorno,gli occhi di alcune persone che si trovavano nei pressi dell’edificio per sbrigare delle pratiche. Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La, che lavorava regolarmente presso ladi Lucca, si èta un colpo di pistola all’ingresso dello stabile. Poco dopo la tragedia, i carabinieri sono arrivati sul posto e hanno transennato l’area per consentire agli inquirenti di effettuare i necessari accertamenti.