Grottaglie accoglie il Bike Tour della fibrosi cistica nel suggestivo Quartiere delle Ceramiche

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSabato 5 ottobre, la città disarà unaprotagoniste del2024, evento dedicato alla raccolta fondi per la ricerca sulla, organizzato dalla Fondazione per la Ricerca sulla-Ets. La tappase farà sosta nel rinomato, un luogo di grande rilevanza artistica e culturale che farà da sfondo a questo momento di solidarietà. Adre la carovana ciclistica ci saranno il Vicesindaco e assessore con delega allo Sport, Vincenzo Quaranta insieme a Piero D’Amato e a tutti i componenti del Gruppo Sostegno di. Entrambi saranno presenti per sottolineare l’importanza di questa iniziativa benefica per la comunità locale.