Grave motociclista di 21 anni dopo lo scontro con un’auto portato a Pisa in elicottero

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Montemurlo (Prato), 4 ottobre 2024 – Gravissimo incidente stradale a Montemurlo, poco prima delle 14. Il ferito piùè undi 21, residente a Montemurlo,con l’elisoccorso regionale Pegaso all’ospedale Cisanello diin gravi condizioni e ricoverato in prognosi riservata. Due i mezzi coinvolti nello: sull’auto viaggiava una ragazza di 29, residente a Quarrata, che procedeva nella stessa direzione da Oste verso Montemurlo. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, sulla quale sta lavorando la polizia municipale di Montemurlo, ma è possibile che i veicoli viaggiassero paralleli e, al momento di svoltare a sinistra verso via Palermo, l'auto si sia scontrata lateralmente con la moto. Nell'urto l'auto, ormai fuori controllo, ha anche urtato un altro veicolo in sosta a bordo strada.