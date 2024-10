Colak ariete in attacco contro la Reggiana D’Angelo avverte lo Spezia | Match difficile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Mentre si prevede un Picco ancora una volta ‘denso’ di spettatori (e pure con un gruppo di tifosi ospiti più cospicui del turno più recente) loè deciso a scendere in campo domani e confermare quanto di buono proposto finora anchela. Dopo il buon pari col Sassuolo, come stanno i giocatori? "Ci siamo allenati con la giusta attenzione e dal punto di vista fisico i ragazzi stanno bene. Siamo pronti, pure dal punto di vista mentale, ad affrontare una sfida non facile, come non la è nessuna in questo torneo". Tutti? Anche Hristov? "Si è allenato con la squadra negli ultimi giorni. Sta meglio ed è a disposizione. In infermeria restano Sarr, Kouda e Aurelio". Laè partita forte, cambiando anche tanto.