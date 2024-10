Camminata della solidarietà con letteratura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È la quarta edizionequella programmata dal Comune di Vaiano per domani con la collaborazioneFondazione Cdse e dell’associazione Don Milani. L’appuntamento si apre alle 8.30 con il ritrovo dei partecipanti all’Isola, al ponticino sulla Nosa, allo sboccociclabile (per chi arriva da Vaiano). Alle 8.50 il gruppo sarà alla Baracca del Priore nata come casa del popolo, chiesa e scuola, mentre alle 11 arriverà davanti alla canonica di Fabio, luogo simbolo didalla parte degli ultimi, secondo l’insegnamento di Don Ezio Palombo. Qui è previsto un saluto dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Vaiano Massimo Resti. Per entrambe le tappe sono previste testimonianze e “gocce” letterarie. L’evento si conclude a La Briglia con un aperitivo offerto ai partecipanti dal circolo Spola d’Oro.