Attilio Franzini chi era l’operaio 47enne travolto dal treno Intercity

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il nome delche ha tragicamente perso la vita nell'incidente lavorativo avvenuto la scorsa notte a San Giorgio di Piano, nel territorio bolognese, è. Un uomo di 47 anni originario di Formia, lavorava come tecnico specializzato per l'azienda Salcef, che gestisce per conto di RFI alcune operazioni di manutenzione sulle ferrovie. L'incidente si è verificato intorno alle 4.30, e la vittima era un dipendente di una società appaltatrice esterna. Secondo le prime informazioni fornite dalle Ferrovie, sembrerebbe chesi fosse allontanato dall'area di lavoro, dove era stata sospesa la circolazione dei treni, quando è stato colpito.