Ardito | McTominay è da top club europeo Lukaku può spostare gli equilibri

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A “1 Football”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea, ex allenatore del Como. Queste le sue parole: Il centrocampo del Como sta facendo bene, che ne pensa? “Forse ci voleva un po’ di tempo. La squadra è stata cambiata quasi totalmente. Pensavo ci volesse un po’ più di tempo, invece hanno già dimostrato e aiutato tanto”. Cutrone può essere importante in ottica Nazionale? “Essendo di Como, per lui è un ambiente familiare. Dopo il rigore sbagliato, è stato bravo a reagire, nonostante le diverse critiche, anche pesanti. Tutto questo lo ha portato ad essere l’attuale capocannoniere della Serie A”. Il Como ha dimostrato di voler giocare, di non leggere l’avversario, ma di portare avanti il proprio credo. Con il Napoli può giocare così? “Il rischio c’è sempre.