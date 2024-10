Alluvione Emilia Romagna in arrivo 400 milioni dall’Europa Intanto il Lamone rompe l’argine a Traversara

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un miliardo di euro per l’Italia e altri quattro Paesi che nel 2023 sono stati colpiti dalle catastrofi ambientali. Martedì 8 ottobre il Parlamento europeo approverà oltre un miliardo di euro di aiuti del Fondo di solidarietà Ue per sostenere gli interventi in cinque Paesi Ue a seguito delle inondazioni nel 2023. Maltempo, foto di(Screenshot) – notizie.comLa somma ammonta precisamente a 1.028.541,689 euro di aiuti. Di questi, 378,8sono destinati all’per far fronte alle inondazioni di maggio 2023. Altri 67,8di euro andranno alla Regione Toscana per le catastrofi di ottobre e novembre 2023. Altri fondi sono destinati a Slovenia (428,4), Austria (5,2), Grecia (101,5) e Francia (46,7).incontinua la conta dei danni per l’ultima, quella di settembre 2024.