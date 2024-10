? Pronostico Atalanta-Genoa | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di venerdì 4 ottobre 2024)si affrontano in una gara importante per rilanciare le rispettive stagioni. I bergamaschi, reduci dalle fatiche europee, non possono permettersi altri passi falsi in campionato, mentre ilcerca disperatamente di interrompere la serie negativa. Sabato 5 ottobre 2024, ore 18:00Gewiss Stadium, Bergamo Analisi Prepartita: Alla ricerca di equilibrio dopo il successo europeo L’ha vissuto una settimana positiva in campo europeo, battendo nettamente lo Shakhtar Donetsk per 3-0 in Champions League. Tuttavia, in campionato la situazione è più complicata: i bergamaschi, reduci da una sorprendente sconfitta interna per 2-3 contro il Como, devono risalire la china.