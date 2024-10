UFFICIALE – Bremer e Nico Gonzalez per l’Inter? Comunicato Juventus

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laha appena diramato ilche aggiorna sulle condizioni fisiche di Gleison. Le ultime in vista anche del derby d’Italia controtra tre settimane.– Di seguito la nota dellaad aggiornate sulle condizioni fisiche del difensore brasiliano e dell’esterno argentino: “Questa mattina, Gleisonsono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il JMedical, che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per il primo e una lesione di lieve entità al retto femorale della coscia destra per il secondo.verrà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni”., tra tre settimane il derby d’Italia conNiente da fare per Gleison, che sicuramente non ci sarà controtra tre settimane.