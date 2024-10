Traffico Roma del 03-10-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità diservizi per la mobilità sulla tangenziale est carreggiata direzione San Giovanni è stata riaperta l’uscita che porta su via Prenestina era chiusa dallo scorso nell’ambito dei lavori di riqualificazione che stanno interessando il tratto di sopraelevata della tangenziale le altre notizie sabato il trasporto pubblico sarà a rischio per uno sciopero nazionale indetto dal sindacato Orsa al’agitazione interesserà la rete di Atac e i bus periferici gestiti dagli altri operatori presenti in città coinvolte anche le linee di Cotral Astral sabato Dunque saranno possibili stop dalle 830 alle 17 e dalle 20 in poi possibili ripercussioni anche sul servizio notturno aggiornamenti e ulteriori dettagli sulmobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità