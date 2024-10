Spider-Man | Andrew Garfield disposto a tornare per nuovi film

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 3 ottobre 2024)-Man: No Way Home è da molti considerato una vera chicca dell’MCU, e questo è merito soprattutto del ritorno die Tobey Maguire nei panni del mitico Arrampicamuri. Ildiretto da Jon Watts (la nostra recensione), come noto, ha aperto in maniera chiara e divertente la strada al Multiverso nell’MCU, offrendo nella maggior parte dei casi momenti di puro godimento in sala. La presenza di tre-Man nello stesso, di fatto, è stato uno degli eventi più importanti di quel post-Thanos più volte criticato da pubblico e addetti ai lavori.