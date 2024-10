Scoppio delle gomme in pista a Orio la procura apre un’indagine

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sullodell’aereo in arrivo da Barcellona aal Serio di martedì (2 ottobre) indaga anche ladi Bergamo: è stato infatti aperto un fascicolo che ha l’obiettivo di cercare le cause che hanno portato all’imprevisto. L’incidente, verificatosi alle 8 di mattina, non ha fortunatamente avuto conseguenze per le 167 persone a bordo (6 dell’equipaggio e 161 passeggeri), ma ripercussioni indirette sul resto del traffico aereo sì, oltre che sulla, danneggiata per 450 metri e riparata già in giornata dalla ditta Milesi di Gorlago, tanto che i voli sono ripartiti in serata e già mercoledì è filato tutto liscio.