Riaperta la Galleria Giovanni XXIII in direzione Pineta Sacchetti

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Completati i lavori urgenti dopo l’incendio di un veicolo,la strada e la rampa di via Antonino di San Giuliano. Laa Roma è stataindi via della, insieme alla rampa di via Antonino di San Giuliano. La chiusura si era resa necessaria in seguito all’incendio di un veicolo avvenuto ieri all’interno della, che ha richiesto interventi urgenti per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusi i lavori necessari, la strada è stataal traffico. La polizia locale di Roma Capitale sta continuando a gestire i servizi di viabilità, potenziati per agevolare il ripristino della normale circolazione nella zona.