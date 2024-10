Pronostico Fiorentina – TNS | Primo turno di Conference League

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Giovedì 3 ottobre 2024, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, alle ore 21:00, lainizia il suo cammino incontro i gallesi del TNS. Il match rappresenta un’opportunità importante per i viola per cercare il riscatto dopo un avvio di campionato deludente. Non dimenticare di vedere anche i pronostici di tutte le altre sfide didi giornata nella nostra sezione apposita! Come arrivano le due squadreLa squadra toscana, allenata da Palladino, sta attraversando una fase complicata. Nonostante la vittoria contro la Lazio che sembrava segnare una svolta, i viola sono stati fermati da un deludente 0-0 contro l’Empoli, lasciandoli a metà classifica in Serie A. Con solo una vittoria nelle prime sei partite di campionato e un attacco poco incisivo, ladeve ritrovare fiducia in Europa.