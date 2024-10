Perché l’Italia è di destra | Bocchino reinterpreta la droite e smonta i luoghi comuni della sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Italofirma un libro (è di, Solferino) dal titolo immediato che va al cuore delle questioni a cui si sforza di dare risposte, in verità tutte articolate. Ma, soprattutto, già la cover riassume la caduta di un tabù, di una indicibile cosa che l’autore invece proclama: la nostra é una terra di. É un dato culturale, sociale, elettorale; anche antropologico. Una verità che é stata per tanti anni velata, sussurrata, allusa, sottintesa, mai enunciata.ha il coraggio di farlo, recidendo uno dei fili del mainstream che passa per il tacere una realtà cosi down rispetto alle cerchie progressiste top; non si limita a a registrare l’elemento storico-politico che lo consacra: l’ascesa di Giorgia Meloni, come capo del governo.