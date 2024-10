Per la sposa un abito vecchio stile Tutti i dettagli del matrimonio in Toscana

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Con due matrimoni in meno di sei mesi e tre cambi d’, Millie Bobby Brown ha detto il fatidico “sì, lo voglio” a Jake Bongiovi in Italia. Dopo una cerimonia privata e intima lo scorso maggio, la giovane coppia ha voluto festeggiare in grandefacendo volare amici e famigliari in. A lasciare i fan di Stranger Things senza fiato però è stato soprattutto l’dain pizzo disegnato dalla designer Galia Lahav, seguito da due cambi d’altrettanto spettacolari.