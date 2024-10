Pasticciere picchiato dai ladri | Siamo tutti esasperati e nessuno agisce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Reggio Emilia, 3 ottobre 2024 – Giornata di caos per la ‘Pasticceria Lucia’: nel giro di poche ore lo storico locale di via Emilia Ospizio, molto noto anche ai più giovani come punto ristoro al termine delle loro serate, è stato per tre volte preso di mira dai. Durante la notte, addirittura, si è arrivati anche alla colluttazione. “Tra martedì pomeriggio e mercoledì – racconta il titolare Francesco Giroldini, 62 anni – sono venuti tre volte. Rubano dai furgoni mentre carichiamo, ieri è andata così. La prima volta non ce neneanche accorti, pensavamo che gli addetti si fossero dimenticati di fare gli ordini ma quandopassati da via Guicciardi abbiamo visto tre casse buttate per terra, dietro al palazzo. Erano dolci destinati a un bar”. Tra l’una e l’una e mezza di notte è successo il peggio: “È arrivato un uomo che ha preso tre cassette e ha provato a scappare.