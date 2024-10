Pandev | Inter significa vincere tutto! Oggi squadra competitiva

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è stato uno dei protagonisti dell’del Triplete. In un’vista rilasciata sul canale YouTube di Gian Luca Rossi come per Marco Branca, è tornato a parlare del 2010 e dellaattuale. CONCENTRAZIONE – La chiave per restare concentrati su tre fronti a tal punto datre finali, parla Goran: «Indossare questa maglia ti chiede questo, ditutte le competizioni. Noi eravamo unaforte, sapevamo cosa fare. Era importante, anche giocando male. L’diè unafortissima e puòtutte e tre competizioni. Non sarà difficile ripetersi, perché i nerazzurri sono fortissimi, deve puntare su tutti gli obiettivi. La rosa è ampia, può tenere fino alla fine in tutte le competizioni. Sicuramente non sarà facile perché quando giocano contro l’giocano al 100%».