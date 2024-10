Motta fuori il brano Ed è quasi come essere felice

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott. (askanews) – Esce venerdì 4 ottobre “Ed È(Suona Session Vol.1)”, la terza traccia svelata del nuovo progetto di, realizzata in collaborazione con Teho Teardo, compositore di caratura internazionale e vincitore di prestigiosi premi, tra cui un David di Donatello. Ilintreccia sapientemente suoni acustici ed elettronici, culminando in un finale dominato da archi che vanno a creare un’atmosfera intensa e suggestiva., sempre fedele alla sua visione artistica, continua a porre la musica al centro del suo universo creativo. Questo spirito guida anche “Suona! Vol. 1” (Sona Music Records; distribuito da ADA Music Italy), il suo nuovo album,in digitale l’11 ottobre, e i 4 speciali e intimi appuntamenti previsti a novembre, in collaborazione con Dr.