Morti nelle Rsa la Cassazione ha annullato l’assoluzione di un infermiere accusato di omicidi di anziani

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’ergastolo inflitto in primo grado era stato “cancellato” in appello. Oggi lahala sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’assise d’appello di Ancona nei confronti di Leopoldo Wick,alla Rsa di Offida (Ascoli Piceno), al centro del caso dellesospette di diversiospiti della struttura dell’Asur Marche. L’uomo sarà di nuovo processato davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Perugia, competente per territorio. Wick eradi aver somministrato indebitamente alcuni farmaci aglidella Rsa provocandone la morte, tra il 2017 e il 2018. Per l’accusa l’aveva ucciso volontariamente 8 persone e tentato di ammazzarne altre quattro. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di 7e un tentatoo attraverso la somministrazione di “insulina e psicofarmaci”.