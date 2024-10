Maltempo la pioggia non si placa Domani allerta in diverse regioni | dove

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilcontinua a colpire l’Italia, con previsioni dimeteo rossa per, venerdì 4 ottobre 2024, in Emilia Romagna, earancione in alcune zone della Romagna, Puglia e Veneto. Sono previste piogge intense e temporali, accompagnate da un calo delle temperature. La Protezione Civile ha emessorossa per rischio idraulico, soprattutto lungo la costa romagnola e inaree della pianura bolognese. Inoltre, dodici, sia al nord che al sud, sono state messe ingialla a causa del rischio idraulico e idrogeologico.