LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa cerca la rimonta disperata

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sesta giornata di regate traPrada Pirelli e Ineos Britannia per la finale dellaCup, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Quest’oggi è in programma gara-11 e l’eventuale gara-12, nel caso in cui il sodalizio italiano dovesse vincere il primo match race del giorno. Il team britannico si trova infatti in vantaggio 6-4 nella serie, quindi si trova ad un solo successo dalla conquista dellaCup e dalla qualificazione per l’ultimo atto della 37ma Coppa America., per bissare il trionfo di tre anni fa nella Prada Cup e confermarsi per la seconda edizione consecutiva il Challenger ufficiale di New Zealand, dovrà compiere un’impresa titanica.