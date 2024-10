Inter nelle indagini spunta un caso Lukaku | la foto con il capo ultras per fare pressione mediatica sul club Il Giornale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Proseguono lesuglidie Milan dopo i 19 arresti avvenuti lunedì mattina. La Procura sta ricostruendo i casi in cui isono stati coinvolti negli esercizi ultrà. Eanche un “”.dell’c’è anche un “” Ilscrive nell’edizione odierna: I pm Sara Ombra e Paolo Storari descrivono come l’cede alle pressioni delultrà Marco Ferdico (arrestato), che chiede sempre più biglietti per la Nord e di come dietro di lui ci siano Andrea Beretta (“delinquente comune da anni dedito a commettere atti di violenza all’no dello stadio”) e Antonio Bellocco (“esponente di rilievo della famiglia mafiosa” di Rosarno). L’si ritrova in un contesto dove irregolarità e pratiche illecite vengono accettate e in qualche modo promosse, in quanto considerate normali.