Indagini rimborsi comune di Giugliano Azione | Fiducia e sostegno al consigliere Ragosta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Massimanella magistratura e nel chiarimento della posizione del, nel pieno rispetto dei diritti individuali In merito alla vicenda giudiziaria emersa aldi, ?????? intende esprimere il proprioe la massimanei confronti del suoRosariocrede fermamente nel principio del ??????????, per il quale ogni cittadino è innocente fino a prova contraria. Siamo certi chesaprà chiarire ogni aspetto della sua posizione e confidiamo nel lavoro della magistratura, affinché la verità possa emergere in maniera trasparente e senza pregiudizi. Restiamo al fianco di Rosario in questo momento delicato, nella convinzione che la giustizia debba sempre fare il suo corso nel pieno rispetto dei diritti di ogni individuo.