Indagine Inca Cgil-Fdv | Italiani in difficoltà 92% non in grado di svolgere pratiche online

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un quadro sconfortante. E' quello che traccia un’demoscopica, promossa dae realizzata dalla Fondazione Di Vittorio, che Adnkronos/Labitalia ha potuto visionare in anteprima, sul rapporto trae procedure digitali nella pubblica amministrazione. Secondo la ricerca, su un campione di 6.000 persone intervistate, sufficientemente rappresentativo della popolazione residente in Italia, L'articolo-Fdv: “in, 92% non indi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.