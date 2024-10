In carcere dopo la notte di follie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) MONTECCHIO Bibbianese 27enne viola la sorveglianza speciale e va dia casa dell’amico 21enne montecchiese, che nasconde in casa droga, una patente rubata e una munizione calibro 360. Insieme, avrebbero anche fatto una rapina al Parco Enza di Montecchio. Per questi reati i due sono stati denunciati dai Carabinieri alla Procura che, concordando con le risultanze investigative, ha chiesto ed ottenuto dal Gip la custodia cautelare inper il 27enne, mentre il 21enne è stato sottoposto all’obbligo di non allontanarsi dal domicilio e di presentazione alla Polizia giudiziaria. Le notifiche e l’arresto sono stati eseguiti martedì dai militari. Davvero lunga la lista di contestazioni a carico del 27enne, che avrebbe dovuto non allontanarsi dalla dimora, senza preventivo avviso all’autorità, dalle ore 21 fino alle ore 07,30 del mattino.