Grande Fratello sondaggi chi esce stasera 3 ottobre

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La sesta puntata del18 è alle porte, e, giovedì 3, è previsto il primo televoto eliminatorio della nuova edizione. Dopo settimane di nomination e immunità, il pubblico è infatti chiamato a decidere chi deve abbandonare per sempre la Casa. In lizza per ci sono quattro concorrenti, tutti scelti tramite le nomination della puntata del lunedì. Fino a questo punto, i telespettatori avevano votato per il proprio preferito, garantendo immunità a chi riusciva a conquistare il cuore del pubblico. Ora la competizione si intensifica e uno tra questi concorrenti – Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Clarissa Burt – deve dire addio al reality., idel 3: chiIago Garcia è uno dei volti più noti tra i nominati, famoso per i suoi ruoli nelle soap opera spagnole e in particolare ne Il Segreto.