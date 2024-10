Frignani ha detto stop | UnipolSai mi fermo Ma continuerai a vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Miqui". L’annuncio è come un cazzotto nello stomaco. Anche perché Danieleera il manager della Fortitudo dal 2016. Cinque scudetti, una Coppa dei Campioni, tre Coppe Italia – "ma solo perché in questo periodo si è giocata solo in tre occasioni", se la ride l– e un rapporto stretto, strettissimo, con la squadra. Per lui 311 successi da manager che vanno di pari passo con le oltre 700 partite da giocatore (e spesso capitano) e altri tre scudetti. Danieleesce di scena (momentaneamente), ma la sconfitta in semifinale, con San Marino, non ha inciso nella scelta. "Un trofeo in più o in meno non avrebbe cambiato nulla. Era una decisione che, di fatto, avevo già maturato un anno fa. Durante la stagione lo avevo fatto intuire". Anche se ai giocatori non ha ancora comunicato nulla. "Lo sapranno ora".