Franco Alfieri arrestato il presidente della Provincia di Salerno | accusato di corruzione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ildie sindaco di Capaccio Paestum, in quota Pd,, è statola mattina di giovedì 3 ottobre con l’accusa die turbata libertà degli incanti. Sua sorella Elvira è invece finita agli arresti domiciliari. L’inchiestaProcura campana vede indagate altre quattro persone: Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria, rispettivamente legale rappresentante e procuratore speciale dell’azienda Dervit; Andrea Campanile e Carmine Greco, componente dello staff del sindaco e responsabile tecnico del Comune di Capaccio. Anche per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari.Leggi anche: Ultrà arrestati, perquisita la casa di Emis Killa Agli indagati sono state inoltre sequestrate somme di denaro per oltre mezzo milione di euro.