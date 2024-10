Fedez le intercettazioni con l’ultrà Luca Lucci | Mille euro per un tatuaggio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024)non è indagato, né tantomeno risulta tra le 19 persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta milanese che ha decapitato i vertici delle tifoserie di Milan e Inter. Ma tra i retroscena dell’indagine spuntano alcune succosedel rapper mentre parla con il capo ultrà della curva Sud rossonera. I due discutono anche di affari.Leggi anche:intercettato con il capo ultrà del Milan: “Vi appalto la Boem e voi vi prendete una percentuale” Il contenuto delletraviene dunque intercettato mentre parla con. Ha in programma di andarlo a trovare a casa sua a Scanzorosciate, nella Bergamasca, ma chiede aldi portare un amico: “Posso? È una brava persona, è carino. È che non mi va di guidare, non sono bravo a guidare la sera, faccio cag**e, quindi faccio guidare lui”.