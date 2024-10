Cina | mostra di prodotti creativi a tema zero rifiuti a Museo del Palazzo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pechino, 03 ott – (Xinhua) – Ildelin, noto anche come Citta’ Proibita, ha inaugurato unaspeciale conculturali esostenibili realizzati con materiali riciclati, promuovendo ildei “”. Sono esposti oltre 40ecologici, tutti realizzati con materiali che includonoagricoli come paglia, lolla di riso e steli di te’, oltre a bottiglie di acqua minerale, foglie e rami caduti raccolti nel parco del. Sono stati riutilizzati anche materiali di scarto provenienti dalla produzione di altridel, come avanzi di filato, carta e scarti di legno.