Choi Soon-hwa cosa ci insegna la modella di 81 che ha partecipato a Miss Universo Corea

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ci sono storie che sono un seme, germogliano dentro di noi e diventano speranza e consapevolezza. Diventano un esempio potente di come certe consuetudini vadano spezzate, per poter andare avanti in un mondo più libero dai preconcetti.-hwa la sua storia l’ha raccontata al mondo con un sorriso che arriva agli occhi, con una bellezza che se ne frega delle regole e un fascino che ha saputo conquistare tutti., 81 anni, capelli bianchi e pelle di seta, eleganza che conquista e una certezza: la vita è un percorso bellissimo, fatto di inciampi e risalite, e quella strada bisogna godersela con tutto il cuore e l’entusiasmo, a ogni età. Tanto da provare a conquistare la fascia didel Sud 2024. Lei non c’è riuscita, ma ci ha provato. E a volte il tentativo è più importante del risultato.