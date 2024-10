Bellucci-Zverev in tv | data orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Mattiase la vedrà contro Alexandernel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Prima vittoria in carriera in un ‘Mille’ per l’azzurro, che dopo aver superato le qualificazioni ha sconfitto al primo turno il britannico Harris. Sempre più vicino a una top 100 ampiamente meritata,se la vedrà ora contro il tedescoin un confronto apparentemente proibitivo. L’unica incognita è la condizione fisica di Sascha, che la scorsa settimana si è cancellato da Pechino, apparentemente a causa di una polmonite che si porta dietro da tempo. I due non si sono mai affrontati in carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 5 ottobre adancora da definire.