Amianto morti padre e figlio | risarcimento milionario per la famiglia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Napoli, 3 ottobre 2024 – Circa un milione di euro, questo il maxiimposto dal tribunale di Torre Annunciata a Fincantieri per l’esposizione professionale all’che ha portato alla morte di un 58enne nell’aprile 2019. A darne notizia è l’Osservatorio nazionale. Una sentenza che difficilmente colmerà il vuoto lasciato airi della vittima, ma che rimane “storica”, secondo le parole del loro avvocato Ezio Bonanni. L’uomo è morto per mesotelioma pleurico, un tumore tipico dell’esposizione all’asbesto. La sostanza era infatti ampiamente presente nei cantieri navali sin dagli anni Sessanta, “nelle coibentazioni, nelle tubature, nelle pareti, nel vano motore, nonché nelle cuccette delle navi militari e civili”, come ricorda l’Ona. Dal 1977 al 1981, la vittima ha lavorato come operaio in uno stabilimento cantieristico di Castellammare di Stabia.