Un posto al sole trama 2 ottobre 2024 | un duro scontro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Marina Giordano e Lara Martinelli torneranno a scontrarsi ad Unal, come si evince dalladella puntata della soap opera partenopea in onda mercoledì 2. Le due donne, in particolare, litigheranno pesantemente e il loroavrà conseguenze del tutto inaspettate. Tutto partirà quando Lara si renderà conto di essere la principale sospettata per l'aggressione a Roberto e si recherà in ospedale per parlare con lui. L'imprenditore, infatti, è stato aggredito proprio dopo aver lasciato l'appartamento della Martinelli ed è stato soccorso da un passante. Ferri è stato portato subito in ospedale dove i medici hanno comunicato a Marina e a Filippo dell'aggressione.