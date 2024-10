Totti | Lautaro Martinez uno dei migliori al mondo Determinante!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Francescoha parlato del momento vissuto dall’Inter di Simone Inzaghi e dell’importanza dinello scacchiere del club meneghino. LA CONSIDERAZIONE – Francescoè intervenuto a Sky Sport sulla situazione attuale dell’Inter e sul valore diper il club meneghino: «Tutti sono abituati a vedere l’Inter vincere ogni partita. Al primo passo falso si creano malumori, ma io penso che la squadra abbia grandi prospettive.è uno dei più grandi calciatori al, in quel ruolo è. Penso sia un punto di riferimento per tutti è il capitano e l’Inter in questo momento ha bisogno di lui».