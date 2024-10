Squid Game 2 | quando esce cast attori trailer cosa aspettarsi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Oggi, 1° ottobre, Netflix ha rilasciato il nuovodella seconda stagione di, serie televisiva di grande successo sulla piattaforma. In uscita il 26 dicembre, scopriamo insiemeci riserva questa nuova stagione del thriller survival.2 – ildella serie TV Ilmostra un uomo che si prepara, pronto ad invitare il prossimo partecipante alle agghiaccianti sfide. Non sappiamo ancora quali prove dovranno affrontare i personaggi in questa stagione, ma, dalle notizie trapelate finora, rivedremo Seong Gi-hun, con il numero 456, tornare a giocare. Sicuramente ci saranno risvolti tragici per alcuni dei partecipanti.