Sedicicorto Forlì International Film Festival 2024 | al via il 4 ottobre il programma

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tutto pronto per la XXI edizione di, manifestazione dedicata al cortometraggio che comprende otto seziono competitive. Prenderà il via venerdì 4e proseguirà fino al 13, vetrina unica dedicata al meglio della produzione cinematografica internazionale. La manifestazione dedicata al corto e diretta da Gianluca Castellini e Joana Fresu de Azevedo esplora le nuove tendenze e i talenti emergenti. Dieci giornate di, 8 sezioni competitive (Movie, Animalab, Cortinloco, Under5, Animare, Student Bendazzi e Sketching), 3 fuori concorso (Apollo, Red e For Gaza) per un totale di 155: un connubio di generi per ogni palato, dalle opere di finzione ai documentari, dall'animazione allo sperimentale. Oltre ai, il