Raggisolaris debutto in casa Attenzione alla trappola Ragusa | Gruppo solido non mollano mai

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si accendono le luci del PalaCattani sul campionato dei Blacks. Alle 20.30 i faentini debutteranno davanti ai loro tifosi contro la Virtus Kleb, altra neopromossa come lo era Saronno. Anche stasera i favori del pronostico sono per i, maai siciliani, perché hanno mostrato domenica scorsa contro Treviglio Brianza di avere grande carattere, riuscendo a rimontare 22 punti per poi perdere negli ultimi minuti. I Blacks si presenteranno al completo, mentresarà ancora priva di Calvi, uno dei tanti confermati dalche ha conquistato la promozione dB Interregionale dove spicca l’ala Gaetano, autore all’esordio in campionato di 26 punti. Tre sono i nuovi innesti: il playmaker estone ma di formazione italiana Erkmaa, l’ala Bertocco e il centro Gloria, che ben si sono inseriti in undi debuttanti in cui ci sono molti giocatori interessanti.