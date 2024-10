Quando inizia la Coppa America femminile? C’è Luna Rossa! Programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La’s Cupè una delle grandi novità del panorama sportivo in questa stagione: per la prima volta nella storia è stata organizzata una manifestazione riservata alle donne nell’ambito della competizione sportiva più antica al mondo. Le veliste gareggeranno a Barcellona (Spagna) a bordo degli AC45, ovvero le stesse barche usate durante la Youth’s Cup (vinta da) e non gli AC75 che si stanno adottando nella’s Cup assoluta.è stata inserita nel gruppo A insieme ai sodalizi che stanno partecipando alla’s Cup assoluta: le neozelandesi di Team New Zealand, le britanniche di Athena Pathway (l’emanazione di INEOS Britannia), le svizzere di Alinghi, le statunitensi din Magic, le francesi di Orient Express.