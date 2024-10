Qualiano | Dottor Verde lascia il Sindacato Medici FIMMG

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)): voglio condividere con voi una scelta importante che ho preso di recente: ho deciso dire il“Cari amici, voglio condividere con voi una scelta importante che ho preso di recente: ho deciso dire il. Questa decisione non è stata facile, ma ho sentito che era necessaria per allineare le mie convinzioni professionali e personali con il modo in cui esercito la mia professione di medico. Oltre alla necessità di mettere i pazienti al centro e promuovere un approccio naturale e rispettoso dell’ambiente, la mia scelta è stata influenzata dalla politica che ilha intrapreso negli ultimi tempi. Ho notato un crescente distacco dalla base, specialmente in relazione ai vertici del