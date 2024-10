Perché non possiamo non dirci israeliani Il commento di Ippolito

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il conflitto tra Israele e Hamas è iniziato quasi un anno fa, a seguito del terribile e ormai storico eccidio compito dal terrorismo fondamentalista il 7 ottobre dello scorso anno. La guerra che si è da allora innescata ha mietuto tante vittime e adesso si avvia ad una nuova fase, piena di incognite. Lo spostamento da Gaza al Libano dell’azione militare voluta da Benjamin Netanyahu, d’altronde, segna una tappa diversa e superiore della belligeranza. È vero che la reazione di Israele ha generato repliche diverse in ambito occidentale, creando una difficoltà diplomatica e gestionale anche per gli Usa, occupati da mesi in una complessa campagna elettorale. È vero che la questione dei diritti umani delle popolazioni civili hanno provocato un senso di smarrimento e dolore in tutti noi.