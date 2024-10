Nel Mediterraneo in quel 3 ottobre 2013 morirono 368 persone E oltre 30mila sono morte da allora molte delle quali mai identificate Discutono anche della necessità di un nome per i cadaveri i 500 ragazzi da tutta Europa che si sono riuniti in questi giorni a Lampedusa Insieme agli esperti e ai sopravvissuti immaginano nuovi modi di parlare di immigrazione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Cade all’indomani dell’approvazione di un decredo flussi che è solo l’ultima “stretta” sui migranti che arrivano per mare. L’anniversario del 3, designato come GiornataMemoria e dell’Accoglienza in Italia (in seguito all’approvazionelegge 45 del 2016), ci ricorda chepassati 11 anni dal naufragio delin cui davanti alle coste di, persero la vita 368. E ci invita a riflettere su cosa è cambiato dalla più grande tragedia del nostro mare, e cosa no.