Nel letto di Javier Grande Fratello Shaila è sconvolta e corre a informare le amiche | Me lo ha detto lei stessa

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La situazione sentimentale nella casa del, è molto complicata e in questi giorni sta regalando dei veri colpi di scena. Il flirt traMartinez eGatta, la vicinanza tra Jessica e Giglio, Lorenzo ed Helena e ancorae Mariavittoria. In queste ultime ore, infatti, si è parlato di un possibile interesse della ragazza nei confronti del pallavolista italo-argentino e ovviamente la cosa non è passata inosservata ai coinquilini della casa e al pubblico. A chiedere informazioni aè stata Eleonora Cecere, del trio Non è la Rai. “Ma l’avvicinamento di Mariavittoria con te?”., però, ha subito sminuito la questione, chiarendo che tra loro c’è solo una semplice amicizia.